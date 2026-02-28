Lionel Messi attendu à la Maison blanche avec l'Inter Miami

Et avec le sourire s’il vous plaît. Deux jours avant d’affronter D.C. United, l’Inter Miami sera déjà présent à Washington pour une visite de courtoisie à la Maison blanche. Le 5 mars prochain, le club champion de la saison 2025 de MLS après sa victoire en finale contre les Whitecaps de Vancouver sera en effet reçu par Donald Trump dans le bureau ovale , informe The Athletic.

De son côté, le quotidien floridien Miami Herald ajoute que « toute l’équipe sera présente » , ce qui impliquerait donc la participation de Lionel Messi à la petite sauterie. En janvier 2025, l’international argentin avait déjà été invité à la Maison blanche pour y recevoir la médaille de la liberté des mains de l’ancien président Joe Biden, mais il n’avait pu honorer l’invitation, en raison de « conflits d’agenda ». …

JD pour SOFOOT.com