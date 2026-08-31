Lionel Messi annonce sa retraite internationale
C’est pour de vrai cette fois ? Dix ans après avoir annoncé une première fois son retrait de la sélection, Lionel Messi annonce que cette fois, c’est la bonne . La finale de la Coupe du monde perdue face à l’Espagne restera à tout jamais son ultime match avec l’Argentine. « C’est une décision qui m’a fait mal et qui me fait encore mal au plus profond de mon âme, mais je comprends que le moment est venu » , a-t-il écrit dans un long message publié sur Instagram.
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TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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