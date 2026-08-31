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Lionel Messi annonce sa retraite internationale
information fournie par So Foot 31/08/2026 à 17:31
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Lionel Messi annonce sa retraite internationale

Lionel Messi annonce sa retraite internationale

C’est pour de vrai cette fois ? Dix ans après avoir annoncé une première fois son retrait de la sélection, Lionel Messi annonce que cette fois, c’est la bonne . La finale de la Coupe du monde perdue face à l’Espagne restera à tout jamais son ultime match avec l’Argentine. « C’est une décision qui m’a fait mal et qui me fait encore mal au plus profond de mon âme, mais je comprends que le moment est venu » , a-t-il écrit dans un long message publié sur Instagram.

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