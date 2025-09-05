Lionel Messi a joué son dernier match en Argentine

Ne pleurons pas parce que c’est terminé, sourions parce que c’est arrivé.

Les années filent et la retraite de Lionel Messi se rapproche à toute allure. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la Pulga a joué son dernier match en Argentine avec le maillot de l’ Albiceleste lors de la victoire facile face au Venezuela (3-0) dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Une rencontre en forme d’hommage pour l’idole de tout un pays, allègrement célébrée par le public du Monumental de Buenos Aires , dès l’échauffement où il a été aperçu les yeux humides. Il a ensuite pu profiter de l’hymne en compagnie de ses trois enfants.…

LT pour SOFOOT.com