 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lionel Messi a joué son dernier match en Argentine
information fournie par So Foot 05/09/2025 à 09:31

Lionel Messi a joué son dernier match en Argentine

Lionel Messi a joué son dernier match en Argentine

Ne pleurons pas parce que c’est terminé, sourions parce que c’est arrivé.

Les années filent et la retraite de Lionel Messi se rapproche à toute allure. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la Pulga a joué son dernier match en Argentine avec le maillot de l’ Albiceleste lors de la victoire facile face au Venezuela (3-0) dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Une rencontre en forme d’hommage pour l’idole de tout un pays, allègrement célébrée par le public du Monumental de Buenos Aires , dès l’échauffement où il a été aperçu les yeux humides. Il a ensuite pu profiter de l’hymne en compagnie de ses trois enfants.…

LT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Brésil en balade contre le Chili, trois nouveaux qualifiés pour la Coupe du monde
    Le Brésil en balade contre le Chili, trois nouveaux qualifiés pour la Coupe du monde
    information fournie par So Foot 05.09.2025 09:53 

    Pas besoin de Neymar. Et si le Brésil de Carlo Ancelotti commençait à trouver son rythme ? Déjà qualifiée pour la Coupe du monde depuis leur victoire face au Paraguay en juin dernier, la Seleção continue de s’améliorer sous les ordres de son nouveau sélectionneur. ... Lire la suite

  • Tennis: US Open
    Tennis: Aryna Sabalenka affrontera l'Américaine Amanda Anisimova en finale de l'US Open
    information fournie par Reuters 05.09.2025 09:04 

    par Maria Tsvetkova et Amy Tennery La numéro un mondiale Aryna Sabalenka s'apprête à affronter un public partisan en finale de l'US Open pour la troisième année consécutive, samedi, alors qu'elle affrontera l'Américaine Amanda Anisimova dans le dernier match de ... Lire la suite

  • Faux départ pour l’Allemagne, battue d'entrée par la Slovaquie
    Faux départ pour l’Allemagne, battue d'entrée par la Slovaquie
    information fournie par France 24 05.09.2025 08:31 

    L’Allemagne est déjà dos au mur après sa défaite 2-0 contre la Slovaquie lors de son premier match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. C’est la première fois que la Mannschaft perd un match de qualification à l’extérieur. De son côté, l’Espagne n’a pas ... Lire la suite

  • Bastian Schweinsteiger démolit la Nationalmannschaft
    Bastian Schweinsteiger démolit la Nationalmannschaft
    information fournie par So Foot 04.09.2025 23:58 

    Schweini chafouin. Après la débâcle historique de l’Allemagne face à la Slovaquie (2-0), première défaite à l’extérieur de la Nationalmannschaft dans une campagne de qualification pour une Coupe du monde, Bastian Schweinsteiger n’a pas maché ses mots. Reconverti ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank