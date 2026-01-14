 Aller au contenu principal
Lionel Abelanski : « J’ai rencontré Grégory Paisley pendant le tournage de Didier »
information fournie par So Foot 14/01/2026 à 22:34

De son propre aveu, Lionel Abelanski est « le champion français des seconds rôles » . Révélé dans les années 1990 entre une apparition dans Didier et son rôle dans Train de vie , le comédien sera sur les planches du Grand théâtre du 21 janvier au 8 mars pour la pièce Willy Protagoras enfermé dans les toilettes . En décembre, au détour d’une pinte, ce fan de foot se demandait alors s’il n’était finalement pas le Daniel Dutuel du ciné. Pourquoi pas.

Dans Didier , tu joues un pote d’agent de foot. Un clin d’œil à ta passion pour le ballon rond ?

C’était pas un clin d’œil, mais c’était drôle que ça se présente comme ça. En fait, Chabat m’a proposé de jouer dans ce film. C’était marrant parce qu’avec Bacri, on faisait partie de ses « conseillers foot » vu qu’il n’y connaissait rien. Didier , c’est vraiment le meilleur film sur le foot. C’est le plus délirant, c’est celui qui va le plus loin. Sans parti pris bien sûr. (Rires.)

Propos recueillis par Victor Marie, à Paris pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
