Lindsey Heaps dévoile les raisons de son départ de l’OL Lyonnes

Le cœur a ses raisons que la raison ignore. L’internationale étatsunienne Lindsey Heaps, qui quittera l’OL Lyonnes à l’issue de la saison pour rejoindre le Denver Summit FC, a pris la parole dans L’Equipe ce mardi pour éclaircir les raisons de son départ, uniquement liés à des facteurs personnels : « Oui, c’est triste, mais ce sont des choses plus personnelles. C’est une équipe près de ma famille et plus près de mon chéri. Donc je pense que toutes les joueuses et le staff comprennent. »

Quitter « la meilleure équipe du monde »

Si son départ ne l’empêche pas de vouloir « tout donner pour remporter tous les titres » d’ici la fin de la saison, il s’inscrit dans une trajectoire de renouveau, pas forcément en accord avec son idéal sportif. …

CM pour SOFOOT.com