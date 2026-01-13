Les supporters marseillais rendent un dernier hommage à Rolland Courbis

L’adieu aux larmes. À une heure du coup d’envoi du dernier 16 e de finale de cette Coupe de France entre Bayeux et l’Olympique de Marseille, les supporters phocéens présents en parcage au stade Michel D’Ornano de Caen ont déployé une banderole en hommage à Rolland Courbis .

Une figure adorée à Marseille

Disparu ce lundi 12 janvier à l’âge de 72 ans, Rolland Courbis était une figure très appréciée des supporters marseillais pour avoir porté le maillot olympien, puis entraîné le club avec une mémorable remontada face à Montpellier le 22 août 1998 (5-4). Ceux qui ont rallié les 1000 kilomètres séparant Marseille de Caen ont donc déployé une banderole où il est inscrit : « Repose en paix Rolland ton passage marseillais restera à jamais gravé ». …

LB pour SOFOOT.com