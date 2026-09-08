Lille se saborde contre le Betis
Lille avait pris l'avantage deux fois pour son retour en Ligue des champions, mais tout s'est effondré en moins de dix minutes au retour des vestiaires. Ethan Mbappé a vu rouge et le Betis a renversé la table à Pierre-Mauroy (2-3). Faux départ pour le LOSC.
Lille 2-3 Betis
Buts : Ueda (12 e ) et Alexsandro (36 e ) pour les Dogues // Bartra (33 e , 49 e ) et Parrott (53 e ) pour les Verdiblancos
Expulsion : Mbappé (56 e ) à Lille …
Par Clément Gavard pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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