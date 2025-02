information fournie par So Foot • 16/02/2025 à 22:38

Lille s'offre Rennes et une belle histoire avec Nabil Bentaleb

Une belle histoire pour finir une 22e journée de Ligue 1 prolifique : de retour sur les terrains plus de six mois après son malaise cardiaque, Nabil Bentaleb a marqué pour guider le LOSC, victorieux à Rennes (0-2) et toujours au contact du podium. C'est une première défaite pour Habib Beye sur le banc des Bretons.

Rennes 0-2 Lille

Buts : Bentaleb (80 e ) et Akpom (86 e )

Expulsion : Wooh (75 e ) à Rennes …

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com