Bourmemouth trouve le remplaçant de Zabarnyi au LOSC
information fournie par So Foot 13/08/2025 à 11:45

Bourmemouth trouve le remplaçant de Zabarnyi au LOSC

Bourmemouth trouve le remplaçant de Zabarnyi au LOSC

Who let the Dogue out ?

L’AFC Bournemouth, orphelin d’Illya Zabarnyi parti pour le PSG ce mardi, a trouvé son remplaçant ce mercredi en la personne de Bafodé Diakité . Après trois belles années au LOSC, marquées par un parcours plus que satisfaisant en Ligue des champions cette saison, le défenseur central de 24 ans rejoint les Cherries jusqu’en 2030 pour un transfert estimé à 40 millions d’euros, selon les informations de L’Équipe .…

ARM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
