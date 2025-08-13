Le patron de Ligue 1+ salue le bon démarrage de la plateforme
Le ton est donné.
À deux jours du coup d’envoi de la Ligue 1, la nouvelle plateforme Ligue 1+ a pu accueillir ses premiers abonnés . Ce lundi, le diffuseur a lancé son offre et, d’après Nicolas de Tavernost , DG de LFP Média invité de RTL, le carton d’audience attendu est peut-être en train de se dessiner : « C’est un démarrage très important et nous sommes très satisfaits du succès de l’opération. […] C’est très encourageant pour nous. » Il n’allait bien sûr pas dire le contraire.…
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer