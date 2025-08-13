Burnley, le promu qui casse les codes

Pendant que l’on compte les jours avant le retour de la Premier League, certaines équipes ne finissent pas d’inquiéter. Victimes de l’écart de niveau phénoménal avec le reste du championnat, les promus semblent voués à ne faire que de la figuration. Si Leeds et Sunderland s’adaptent avec un mercato proche des 100 millions d’euros, Burnley opte pour une approche plus inhabituelle. Celle d’une préparation à l’élite dès l’arrivée de Scott Parker, à l’été 2024.

La séquence avait fait le tour des réseaux sociaux. En déplacement au Loftus Road pour l’avant-dernière journée de Championship, Burnley affrontait QPR dans un match sans grand enjeu. Atteignant la barre symbolique des 100 points, les Clarets ont déjà officialisé leur retour en Premier League. L’exhibition se fait sans encombre pour les hommes de Scott Parker, gagnant 3-0 à la demi-heure. Dans un élan d’orgueil, Karamoko Dembélé se lance dans une contre-attaque aux vingt derniers mètres. L’ancien attaquant du Stade brestois n’a plus qu’un défenseur qui le sépare du but. Quand soudain, six joueurs de Burnley surgissent sur la largeur du terrain, parés à lui subtiliser la balle. Une action qui a tendance à nous rappeler le football total ou le Leeds de Bielsa, autre équipe ayant roulé sur la deuxième division.

Burnley already promoted 3-0 and look at the reaction of the players this is why they don’t concede many goals and I love everything about the mentality here. Doing the basics of football and life and doing them very well is a great start for any young player and take that all… pic.twitter.com/oxsY1zArgO…

Mathieu Plasse pour SOFOOT.com