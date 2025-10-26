Lille prolonge le cauchemar de Metz

Lille 6-1 Metz

Buts : Igamane (8 e ), Correia (33 e , 53 e ), Perraud (64 e ), André (81 e ), Haraldsson (90 e +3) pour les Dogues // Sané (90 e +5) pour les Grenats.

Après sa défaite improbable contre le PAOK, Lille se rassure en championnat profitant de la faiblesse abyssale du FC Metz. Il n’aura pas fallu grand chose pour mettre le LOSC sur les rails du succès. Remplaçant Jonathan Fischer dans les cages messines – dans l’opération « électrochoc » de Stéphane Le Mignan -, Pape Mamadou Sy détend ses 2,06 m pour repousser une première frappe ras-de-terre de Hamza Igamane (8 e ). Le verrou messin finit par céder lorsque Matías Fernández-Pardo centre en retrait dans la surface pour le Marocain, esseulé (1-0, 24 e ) . Le gardien sénégalais file ensuite un beau coup de main aux Dogues, foirant complètement sa relance et offrant un lob des 35 mètres à Felix Correia (2-0, 33 e ) . Le début d’un long, très long après-midi.…

VM pour SOFOOT.com