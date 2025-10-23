 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lille perd un match fou contre le PAOK
information fournie par So Foot 23/10/2025 à 23:00

Lille perd un match fou contre le PAOK

Lille perd un match fou contre le PAOK

Dans un match dingue où il était mené 3-0 à la pause, le LOSC s'est incliné après avoir failli revenir, grâce notamment à un doublé d'Hamza Igamane (3-4). Une première défaite cette saison en Ligue Europa qui ne risque pas de calmer les nerfs d'Olivier Létang.

Lille 3-4 PAOK

Buts : André (57 e ) et Igamane (68 e , 78 e ) pour les Dogues // Meïté (18 e ), Živković (23 e , 74 e ) et Konstantelias (42 e ) pour le PAOK

Plus d’informations à venir…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank