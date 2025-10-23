Lille perd un match fou contre le PAOK

Dans un match dingue où il était mené 3-0 à la pause, le LOSC s'est incliné après avoir failli revenir, grâce notamment à un doublé d'Hamza Igamane (3-4). Une première défaite cette saison en Ligue Europa qui ne risque pas de calmer les nerfs d'Olivier Létang.

Lille 3-4 PAOK

Buts : André (57 e ) et Igamane (68 e , 78 e ) pour les Dogues // Meïté (18 e ), Živković (23 e , 74 e ) et Konstantelias (42 e ) pour le PAOK

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com