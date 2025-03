Lille met à nouveau Lens à l'amende

Au-dessus du lot pendant 45 minutes, puis beaucoup moins engagé, Lille a malgré tout accompli sa mission en remportant le derby contre Lens (1-0). Le LOSC revient sur les talons de l'OM dans une course à la Ligue des champions plus serrée que jamais.

Lille 1-0 Lens

But : Fernandez-Pardo (19 e )

Et une, et deux, et trois victoires ! Lille a remporté son troisième derby consécutif dimanche face à Lens (1-0). Un succès qui ne souffre d’aucune contestation tant les Dogues ont dominé leur voisin de la tête et des épaules pendant 45 minutes… mais qui aurait pu leur échapper dans les dernières minutes. Malgré quelques sueurs froides, le LOSC accroche le bon wagon dans la course à l’Europe : cinquièmes, les hommes de Bruno Genesio reviennent à deux point de Marseille et à trois de Monaco.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com