Lille, Guingamp et Amiens retirent leurs plaintes contre Bordeaux

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 14.06.2025 • 16:30 •

La croissance de l'industrie du jouet est soutenue par la tendance du «kidulte». Aux Etats-Unis comme en France, de plus en plus d'adultes achètent des jouets pour eux-mêmes et plus seulement pour leurs enfants. Les papas ont aussi besoin de jouer et les enseignes ... Lire la suite