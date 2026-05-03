Lille frustré par Le Havre
LOSC 1-1 Le Havre
Buts : Haraldsson (29 e ) pour les Dogues // Soumaré (33 e ) pour les Ciel et Marine
La soupe à la grimace pour le LOSC.…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Lille frustré par Le Havre
Buts : Haraldsson (29 e ) pour les Dogues // Soumaré (33 e ) pour les Ciel et Marine
La soupe à la grimace pour le LOSC.…
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FC Barcelone 4-2 Bayern Munich Buts : Paralluelo (13 e ), Putellas (22 e et 58 e ) et Pajor (55 e ) pour les Catalanes // Dallmann (17 e ) et Harder (71 e ) pour les Bavaroises Un Lyon-Barcelone en finale. Au bout d’un match bien sympa au Camp Nou (et sur Disney ... Lire la suite
Manchester United 3-2 Liverpool Buts : Cunha (6 e ), Šeško (14 e ) et Mainoo (77 e ) pour les Red Devils // Szoboszlai (47 e ) et Gakpo (56 e ) pour les Reds Reçus six sur six ! Comme à l’aller voilà quelques mois, Manchester United est sorti vainqueur de son duel ... Lire la suite
Pas de cheewing-gum à Old Trafford. Alex Ferguson a été transféré à l’hôpital ce dimanche. Le Sir devait assister au match entre Manchester United et Liverpool, pour le compte de la 35 e journée de Premier League. Il a raté au début de match magnifique des siens, ... Lire la suite
Sassuolo 2-0 AC Milan Buts : Berardi (5 e ), Laurienté (47 e ) Carton rouge : Tomori (24 e ) … TM pour SOFOOT.com
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