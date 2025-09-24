Lille-Europe, quai des favoris

À l’aube d’entamer une troisième campagne européenne consécutive, ce jeudi face au SK Brann (18h45), le LOSC doit se montrer à la hauteur de ses ambitions cette saison en Ligue Europa. Celles d’une écurie nordiste qui, malgré un mercato agité, s’impose désormais comme un cavalier majeur sur l’échiquier continental. De quoi se prendre à rêver d’une nouvelle épopée... et plus si affinités ?

« C’est une énorme déception. Ça fait chier parce qu’il y avait la place » : ces mots forts sont ceux du capitaine Benjamin André après l’élimination en Ligue des champions face à Dortmund, le 12 mars dernier, et suffisent à saisir pourquoi le LOSC semble désormais évoluer dans la cour des grands. Au diable la défaite encourageante – même face au vice-champion d’Europe en titre –, place à l’immense désillusion d’être passé tout proche d’un quart de finale de C1 qui lui tendait les bras. Et déjà, en toile de fond, l’envie de regoûter au plus vite à ces folles soirées du milieu de semaine, celles-là mêmes qui avaient vu les Dogues s’offrir le scalp du Real ou de l’Atlético au cours d’une incroyable campagne l’année dernière.

Plombés par un vilain finish en Ligue 1, c’est pourtant à l’échelon inférieur, en Ligue Europa, que les Nordistes pourront (devront !) cette saison faire valoir l’expérience acquise tout là-haut. Qu’importe le flacon, pourvu qu’il y ait l’ivresse, et les supporters de Pierre-Mauroy n’en demandent pas moins, eux qui avaient déjà vibré en Ligue Conférence lors de l’accession au premier quart de finale européen de l’histoire du club, en avril 2024. Fort de ses résultats récents, le LOSC s’avance donc cette saison en C3 avec expérience et ambition, et au vu du tirage au sort, on l’imaginerait volontiers écrire une jolie nouvelle page à son livre européen.…

Propos d’Olivier Létang confiés à La Voix du Nord, août 2025.

Par François Goyet pour SOFOOT.com