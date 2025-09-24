 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lille-Europe, quai des favoris
information fournie par So Foot 24/09/2025 à 23:27

Lille-Europe, quai des favoris

Lille-Europe, quai des favoris

À l’aube d’entamer une troisième campagne européenne consécutive, ce jeudi face au SK Brann (18h45), le LOSC doit se montrer à la hauteur de ses ambitions cette saison en Ligue Europa. Celles d’une écurie nordiste qui, malgré un mercato agité, s’impose désormais comme un cavalier majeur sur l’échiquier continental. De quoi se prendre à rêver d’une nouvelle épopée... et plus si affinités ?

« C’est une énorme déception. Ça fait chier parce qu’il y avait la place » : ces mots forts sont ceux du capitaine Benjamin André après l’élimination en Ligue des champions face à Dortmund, le 12 mars dernier, et suffisent à saisir pourquoi le LOSC semble désormais évoluer dans la cour des grands. Au diable la défaite encourageante – même face au vice-champion d’Europe en titre –, place à l’immense désillusion d’être passé tout proche d’un quart de finale de C1 qui lui tendait les bras. Et déjà, en toile de fond, l’envie de regoûter au plus vite à ces folles soirées du milieu de semaine, celles-là mêmes qui avaient vu les Dogues s’offrir le scalp du Real ou de l’Atlético au cours d’une incroyable campagne l’année dernière.

Plombés par un vilain finish en Ligue 1, c’est pourtant à l’échelon inférieur, en Ligue Europa, que les Nordistes pourront (devront !) cette saison faire valoir l’expérience acquise tout là-haut. Qu’importe le flacon, pourvu qu’il y ait l’ivresse, et les supporters de Pierre-Mauroy n’en demandent pas moins, eux qui avaient déjà vibré en Ligue Conférence lors de l’accession au premier quart de finale européen de l’histoire du club, en avril 2024. Fort de ses résultats récents, le LOSC s’avance donc cette saison en C3 avec expérience et ambition, et au vu du tirage au sort, on l’imaginerait volontiers écrire une jolie nouvelle page à son livre européen.…

Propos d’Olivier Létang confiés à La Voix du Nord, août 2025.

Par François Goyet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Achraf Hakimi donne sa version des faits dans l’affaire de viol
    Achraf Hakimi donne sa version des faits dans l’affaire de viol
    information fournie par So Foot 24.09.2025 23:58 

    Achraf Hakimi est visé par une enquête pour viol, remontant à février 2023, mais il continue de contester les faits. Dans une interview accordée à l’émission « Clique », sur Canal+, diffusée en intégralité ce jeudi, le latéral du Paris Saint-Germain persiste et ... Lire la suite

  • Trois buts et trois points pour Julián Alvarez contre le Rayo
    Trois buts et trois points pour Julián Alvarez contre le Rayo
    information fournie par So Foot 24.09.2025 23:34 

    Atlético 3-2 Rayo Vallecano Buts : Alvarez (15 e , 80 e , 88 e ) pour les Colchoneros // Chavarria (45 e +1), García (78 e ) pour les Franjirrojos Atlético et Rayo, ça rime avec show.… EL pour SOFOOT.com

  • Pas de lourde sanction pour Roberto De Zerbi après OM-PSG
    Pas de lourde sanction pour Roberto De Zerbi après OM-PSG
    information fournie par So Foot 24.09.2025 23:10 

    Plus de peur que de mal. Exclu dans les derniers instants d’un Classique survolté entre l’OM et le PSG (1-0), Roberto De Zerbi a assisté à la fin de rencontre depuis les tribunes . Enfin, l’Italien n’était pas monté bien haut, se cachant juste derrière le banc ... Lire la suite

  • Ligue Europa : Antony sauve le Betis, le Feyenoord et Fenerbahçe déjà battus
    Ligue Europa : Antony sauve le Betis, le Feyenoord et Fenerbahçe déjà battus
    information fournie par So Foot 24.09.2025 23:09 

    Les trois coups sont frappés ! La saison de Ligue Europa est officiellement ouverte et le premier choc a tenu ses promesses. Malgré une domination de Nottingham Forrest durant la majeure partie du match, le Real Betis a réussi à accrocher le point du nul grâce ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank