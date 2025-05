Lille et Marseille partagent l'addition

Le choc pour la deuxième place a mis du temps à prendre de l'ampleur. Mais grâce à Adrien Rabiot et à cause d'une belle bourde de Gerónimo Rulli, le LOSC et l'OM ont finalement clôturé cette 32e journée de Ligue 1 avec un nul qui ne condamne personne à l'approche du sprint final.

Lille OSC 1-1 Olympique de Marseille

Buts : Fernandez-Pardo (75 e ) // Gouiri (57 e ) pour l’OM

Sur le menu, cette dernière affiche du dimanche soir de la saison – place aux fameux multiplex pour les deux prochaines journées – s’annonçait comme un joli dessert. Une lutte à l’Europe qui bat son plein, deux concurrents qui se sont bien chicotés lors de leurs deux affrontements précédents (1-1 à l’aller, comme en Coupe de France, avec une qualification lilloise et avec un joli sketch des dirigeants) et un coup à jouer au classement avec la défaillance de l’OL quelques heures plus tôt : tous les ingrédients étaient là pour un beau duel. Mais à la place du tiramisu maison, c’est plutôt une sorte de compote qu’on a d’abord trouvé dans le ramequin. Celle où on passe plus de temps à se demander quelle en est la composition (un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 pour l’OM ?) qu’à en vanter sur les saveurs.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com