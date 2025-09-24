Lille et Lyon favoris de la Ligue Europa ?

Franchement, on signe.

Ça y est, ce mercredi soir la Ligue Europa débute enfin pour l’OGC Nice et ce jeudi soir pour l’Olympique lyonnais et le LOSC (contre Utrecht et Brann). L’occasion pour l’analyste Opta , de pronostiquer cette nouvelle édition 2025-2026 et donner ses favoris pour la victoire finale. En tête : Aston Villa , dernier quart-de-finaliste de la Ligue des champions la saison passée (23,3%) , suivie de l’AS Roma , premier adversaire de l’OGC Nice avec 13%. Pour sa première compétition européenne depuis 30 ans, Nottingham Forest complète le podium (10,2%). …

KM pour SOFOOT.com