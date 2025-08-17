Lille et Brest font le spectacle, Giroud immortel

Brest 3-3 Lille

Buts : Doumbia (34 e et 51 e ) pour les Ty Zef // Giroud (11 e ) et Haraldsson (26 e ) et Mukau (67 e ) pour les Dogues

Il est là, le premier match de dingos de la saison !…

TB pour SOFOOT.com