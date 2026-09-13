 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lille domine tranquillement Troyes et vire en tête
information fournie par So Foot 13/09/2026 à 16:58
Ajouter Boursorama à vos sources

Lille domine tranquillement Troyes et vire en tête

Lille domine tranquillement Troyes et vire en tête

Lille 2-0 Troyes

Buts : T. Santos (18 e ) et E. Mbappé (90 e +3)

La Ligue 1 a un nouveau patron. Vainqueur de Troyes par deux buts d’écart (2-0), Lille prend la tête de la Ligue 1 grâce à une meilleure différence de buts que l’AS Monaco . Une rencontre qui démarre d’une drôle de manière : frappe de Dilane Bakwa sur le poteau et tap-in façon renard des surfaces d’Hákon Haraldsson. Ouverture du score précoce pour Lille ? A priori oui, sauf que la VAR attend que M. Lissorgue ait relancé le jeu pour juger une position de hors-jeu d’un orteil de l’Islandais, dont le but aurait donc dû être validé. Un fait de jeu qui ne fait que retarder la prise de pouvoir des Dogues, largement supérieurs à leurs visiteurs tout au long de la première demi-heure. Sur une remise du même Bakwa, Tiago Santos déclenche un bijou téléguidé jusque dans la lucarne du pauvre Patrick Beach (1-0, 18 e ) .…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump assiste au tournoi de golf Irish Open organisé sur son parcours de golf , à Doonbeg, en Irlande, le 13 septembre 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    En Irlande, Trump s'écarte un instant du golf pour critiquer Zelensky
    information fournie par AFP 13.09.2026 17:26 

    Donald Trump, jonglant comme à son habitude entre ses responsabilités de président et ses intérêts privés, s'en est pris à Volodymyr Zelensky depuis son golf irlandais de Doonbeg, où se déroule l'Open d'Irlande. Le président américain a profité d'un rapide échange ... Lire la suite

  • Lanterne rouge de Liga, Valence prend une décision radicale
    Lanterne rouge de Liga, Valence prend une décision radicale
    information fournie par So Foot 13.09.2026 17:25 

    Un bon week-end de merde. Battu par le Séville FC ce vendredi soir (1-0), le Valence CF n’a pas tardé à prendre le taureau par les cornes. Bon dernier de La Liga après cinq journées et un bilan comptable famélique (un point pris, quatre défaites, un seul but marqué ... Lire la suite

  • Tiago Santos après avoir ouvert le score pour Lille contre Troyes, le 13 septembre 2026 au stade Pierre-Mauroy ( AFP / Sameer AL-DOUMY )
    Ligue 1: Lille enchaîne face à Troyes et s'empare de la tête
    information fournie par AFP 13.09.2026 17:11 

    Toujours invaincu en Ligue 1, Lille a décroché sa troisième victoire de la saison, face à Troyes (2-0) dimanche et a pris les commandes devant Monaco et Rennes, lors de la 4e journée. "Être fort chez nous, c'est quelque chose que l'on doit absolument améliorer": ... Lire la suite

  • Zidane présent au GP d'Espagne
    Zidane présent au GP d'Espagne
    information fournie par So Foot 13.09.2026 16:13 

    Pierre Gasly future surprise de la liste ? Pendant que chacun aiguise ses pronostics sur les noms qui seront présents dans la première liste que Zinédine Zidane dévoilera ce vendredi 18 septembre, le nouveau sélectionneur des Bleus profite de ces derniers instants ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank