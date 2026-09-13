Lille domine tranquillement Troyes et vire en tête

Lille 2-0 Troyes

Buts : T. Santos (18 e ) et E. Mbappé (90 e +3)

La Ligue 1 a un nouveau patron. Vainqueur de Troyes par deux buts d’écart (2-0), Lille prend la tête de la Ligue 1 grâce à une meilleure différence de buts que l’AS Monaco . Une rencontre qui démarre d’une drôle de manière : frappe de Dilane Bakwa sur le poteau et tap-in façon renard des surfaces d’Hákon Haraldsson. Ouverture du score précoce pour Lille ? A priori oui, sauf que la VAR attend que M. Lissorgue ait relancé le jeu pour juger une position de hors-jeu d’un orteil de l’Islandais, dont le but aurait donc dû être validé. Un fait de jeu qui ne fait que retarder la prise de pouvoir des Dogues, largement supérieurs à leurs visiteurs tout au long de la première demi-heure. Sur une remise du même Bakwa, Tiago Santos déclenche un bijou téléguidé jusque dans la lucarne du pauvre Patrick Beach (1-0, 18 e ) .…

TB pour SOFOOT.com