Lille bute sur West Ham malgré un bijou d’Olivier Giroud
West Ham 1-1 Lille (5-4 tab)
Buts : Füllkrug (87 e ) pour les Hammers // Giroud (45 e ) pour les Dogues
Quand ça veut pas……
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Lille bute sur West Ham malgré un bijou d’Olivier Giroud
Buts : Füllkrug (87 e ) pour les Hammers // Giroud (45 e ) pour les Dogues
Quand ça veut pas……
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
C’est plutôt en attaque qu’il faudrait continuer à recruter. Pour son dernier amical de la présaison, ce samedi après-midi face à Mayence, Strasbourg n’a pas marqué, mais n’a rien encaissé non plus (0-0) . À noter que plus tôt, dans la matinée, l’équipe « bis » ... Lire la suite
L’annonce, voici trois jours, de la vente à venir de la section féminine du Montpellier HSC a fait couler beaucoup d’encre. Et pour cause, on parle d’un club double champion de France (2004, 2005) et triple vainqueur de la Coupe (2006, 2007, 2009). Dit autrement, ... Lire la suite
Un chassé-croisé en direct live. Il s’appelle Amady Camara , il a vingt ans, il est international malien et il vient de Sturm Graz : voilà pour le CV du nouvel attaquant du FC Nantes , prêté avec option d’achat. Camara compte déjà 51 apparitions en professionnel ... Lire la suite
C’est ce qui a tout de suite frappé lorsque la liste des nommés pour le Ballon d’or 2025 est tombée : avec 9 représentants parmi les 30 noms, le Paris Saint-Germain, sacré champion d’Europe fin mai, est omniprésent. Il y a Ousmane Dembélé évidemment, mais aussi ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer