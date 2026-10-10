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Le match entre le Rayo Vallecano et l'Athletic Club Bilbao définitivement arrêté
information fournie par So Foot 10/10/2026 à 19:12

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Le match entre le Rayo Vallecano et l'Athletic Club Bilbao définitivement arrêté

Le match entre le Rayo Vallecano et l'Athletic Club Bilbao définitivement arrêté

Un moyen d’action pacifique. Pour le retour du Rayo Vallecano à Vallecas pour la première fois de la saison après un exil de deux mois à Butarque, l’antre de Leganés, le match face à l’Athletic Club a finalement été définitivement arrêté aux alentours de la demi-heure de jeu.

LB pour SOFOOT.com

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