Le match entre le Rayo Vallecano et l'Athletic Club Bilbao définitivement arrêté
Un moyen d’action pacifique. Pour le retour du Rayo Vallecano à Vallecas pour la première fois de la saison après un exil de deux mois à Butarque, l’antre de Leganés, le match face à l’Athletic Club a finalement été définitivement arrêté aux alentours de la demi-heure de jeu.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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