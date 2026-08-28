Lille, 100 millions et plus d'ambitions ?

Avec 100 millions en poche issus du transfert d'Ayyoub Bouaddi à Manchester City, le LOSC s'avance dans sa saison les poches pleines. Engagés en Ligue des champions, les Lillois peuvent-ils se servir de cette manne financière pour passer un cap ?

Pour son déplacement en terres lilloises ce vendredi, le PSG ne se déplace pas seulement sur la pelouse d’un européen de Ligue 1 délesté de son meilleur joueur, Ayyoub Bouaddi. Il s’apprête surtout à affronter son meilleur adversaire sur la scène nationale depuis bientôt 10 ans. Champion en 2021, et dernier briseur d’hégémonie estampillée PSG, le LOSC peine à surfer sur cette vague pour s’affirmer et changer de dimension. Les caisses pleines après la vente de Bouaddi à Manchester City, les Lillois peuvent-ils changer de braquet et véritablement se poser comme la deuxième puissance hexagonale ?

Régularité, presque, sans pic

Il faut dire que depuis une saison 2017-2018 finie à une triste 17 e place, le LOSC a fait de la régularité une spécialité. Hormis un décevant 10 e strapontin en 2021-2022, les Dogues ont toujours terminé dans le quintet de tête en fin de saison (2 e , 4 e , 1 e , 10 e , 5 e , 4 e , 5 e , 3 e , 3 e ). De quoi disputer la Coupe d’Europe chaque année, à l’exception de 2022-2023 donc, et de décrocher un titre en 2021 comme point culminant. Dernier club à avoir décroché le PSG dans le sprint final, Lille se pose même comme le club de Ligue 1 le plus solide depuis 8 saisons. En points cumulés depuis le début de la campagne 2018-2019, c’est logiquement que l’on retrouve les Nordistes (512 puntos) derrière l’ogre parisien (649), mais surtout 14 unités devant Marseille (498) et devant Lyon (484).…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com