Lille, 100 millions et plus d'ambitions ?
Avec 100 millions en poche issus du transfert d'Ayyoub Bouaddi à Manchester City, le LOSC s'avance dans sa saison les poches pleines. Engagés en Ligue des champions, les Lillois peuvent-ils se servir de cette manne financière pour passer un cap ?
Pour son déplacement en terres lilloises ce vendredi, le PSG ne se déplace pas seulement sur la pelouse d’un européen de Ligue 1 délesté de son meilleur joueur, Ayyoub Bouaddi. Il s’apprête surtout à affronter son meilleur adversaire sur la scène nationale depuis bientôt 10 ans. Champion en 2021, et dernier briseur d’hégémonie estampillée PSG, le LOSC peine à surfer sur cette vague pour s’affirmer et changer de dimension. Les caisses pleines après la vente de Bouaddi à Manchester City, les Lillois peuvent-ils changer de braquet et véritablement se poser comme la deuxième puissance hexagonale ?
Régularité, presque, sans pic
Il faut dire que depuis une saison 2017-2018 finie à une triste 17 e place, le LOSC a fait de la régularité une spécialité. Hormis un décevant 10 e strapontin en 2021-2022, les Dogues ont toujours terminé dans le quintet de tête en fin de saison (2 e , 4 e , 1 e , 10 e , 5 e , 4 e , 5 e , 3 e , 3 e ). De quoi disputer la Coupe d’Europe chaque année, à l’exception de 2022-2023 donc, et de décrocher un titre en 2021 comme point culminant. Dernier club à avoir décroché le PSG dans le sprint final, Lille se pose même comme le club de Ligue 1 le plus solide depuis 8 saisons. En points cumulés depuis le début de la campagne 2018-2019, c’est logiquement que l’on retrouve les Nordistes (512 puntos) derrière l’ogre parisien (649), mais surtout 14 unités devant Marseille (498) et devant Lyon (484).…
Par Julien Faure pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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