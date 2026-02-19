Les ultras de Brest sanctionnés contre l’OM

Il n’y a pas que les Parisiens qui prennent. À à peine 48 heures du coup d’envoi de la réception l’Olympique de Marseille (vendredi, à 20 h 45), les ultras de Stade brestois présents dans la tribune Quimper ont appris qu’ils ne pourraient pas assister à la rencontre depuis leur perchoir habituel. Mercredi soir, la Commission de discipline de la LFP a sanctionné le club du Finistère en fermant cette tribune pour un match.

Cela survient après le derby contre Lorient où les ultras avaient allumés de nombreux fumigènes , retardant le coup d’envoi. Plus tard, la rencontre avait temporairement interrompue en raisons de chants et banderoles injurieux à l’encontre de leurs voisins . « Chaque personne ayant pris un billet pour cette rencontre dans la tribune Quimper va recevoir un mail d’information de la part du club » , a indiqué le SB29 dans un communiqué.…

EL pour SOFOOT.com