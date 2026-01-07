 Aller au contenu principal
Lilian Thuram et d'autres champions de 98 de retour sur les terrains
information fournie par So Foot 07/01/2026 à 14:44

Avengers , rassemblement !

Lilian Thuram et d’autres figures de la génération 98 vont rechausser les crampons ! Les anciens Bleus vont disputer un match caritatif le mercredi 25 mars prochain au stade de La Source d’Orléans pour l’association Yamal SLA . Cette structure œuvre pour les personnes atteintes de la maladie de Charcot. Élodie Naghmouchi, dont le mari Mohamed est atteint de cette maladie dégénérative, a déclaré à La République du Centre que «  cet événement trouve sa source dans la passion de Mohamed, le football » alors que d’autres noms de champions du monde 98 seront communiqués à l’avenir.

SW pour SOFOOT.com

