Lilan Thuram en première ligne contre l’extrême droite

Les mots forts, comme toujours. Sur le plateau de RTL, mardi matin, Lilian Thuram n’avait pas son chapeau, mais il n’a pas perdu la face pour autant . Quelques jours après le matraquage des médias d’extrême droite à l’encontre de Teddy Riner, qui avait eu le malheur d’exprimer son « angoisse » de voir le RN accéder à l’Élysée en 2027, l’ancien défenseur de l’équipe de France a volé à son secours.

« Ne rien dire, c’est politique »

« C’est de l’intimidation. C’est surtout le fait de vous dire : ‘ En fait, tu n’es pas vraiment français, tu es un noir.’ Ce discours-là, c’est depuis très très longtemps » , a expliqué Thuram. Il assure que lui, Teddy Riner et Kylian Mbappé sont « des gens qui peuvent vous alerter sur la violence de l’extrême droite ».…

EL pour SOFOOT.com