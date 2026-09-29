Les Bleus n'y arrivent plus en première période

La révolution Zidane ne porte pas encore ses fruits. Après deux matchs, le sélectionneur semble avoir les mêmes limites que son prédécesseur. Durant la phase finale du Mondial 2026, une limite de l’équipe de France de Didier Deschamps avait été pointée du doigt et n’a pas encore été corrigée par Zizou et son staff : l’absence de but en première période .

Un record vieux de 78 ans

Depuis le 16 e de finale de la Coupe du monde et la réalisation de Kylian Mbappé juste avant la pause (45 e ) face à la Suède, les Bleus n’ont plus planté le moindre pion lors d’un premier acte. La disette dure depuis six matchs , mais, heureusement, la force de frappe française n’est pas enrayée pour autant puisque 11 buts ont été inscrits en deuxième période.…

EL pour SOFOOT.com