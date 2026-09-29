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Les Bleus ont eu la possession contre la Belgique, et pas n'importe où
information fournie par So Foot 29/09/2026 à 09:47

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Les Bleus ont eu la possession contre la Belgique, et pas n'importe où

Les Bleus ont eu la possession contre la Belgique, et pas n'importe où

Le mandat Zidane a bel et bien débuté. 362, ça pourrait simplement être le nombre de passes d’une équipe lors d’une rencontre. Mais pour les Bleus de Zizou, ça serait se faciliter la tâche apparemment. Puisque lundi soir, lors de la jolie prestation livrée contre la Belgique (0-1), les Français ont réussi 362 passes dans la moitié de terrain belge . De la folie quand on sait qu’il n’y en a eu “que” 267 dans le camp de la France .

Une première en vingt ans

Pour abattre vos amis belges lors de débats sur le fameux « mérite », la stat qui tue signée Opta, la voici : 92,8 % des passes de l’équipe de France dans la moitié de terrain belge ont été réussies . Une première lors d’une rencontre des Bleus sur les vingt dernières années. La qualité technique était au rendez-vous puisque 92 % des passes sur l’ensemble de la partie ont été réussies par les hommes de Zidane.…

AC pour SOFOOT.com

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