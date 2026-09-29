Aymeric Laporte revient sur sa relation toxique avec la France

LV1 français ou espagnol ? Natif d’Agen, international Espoirs ayant fait toutes ses gammes dans les catégories jeunes de l’équipe de France, Aymeric Laporte compte pourtant 54 sélections avec l’Espagne . Lundi, à la veille d’affronter la Croatie pour une nouvelle cape, le défenseur central s’est longuement confié à la chaîne YouTube El camino de Mario à propos de cette double nationalité.

« J’ai toujours aimé la France, mais… »

« Je suis né à Agen et j’y ai vécu jusqu’à l’âge de 15 ans. Ensuite, j’ai déménagé à Bilbao. Toute ma famille est française, et en France, le patriotisme est très fort. J’ai toujours aimé la France, mon pays d’origine, mais quand on vit une situation comme la mienne, on est obligé de revoir sa façon de penser » , explique celui qui est revenu l’an passé à l’Athletic Club.…

EL pour SOFOOT.com