La FIFA et l’UEFA continuent de se tirer dessus

Bientôt un ring entre Zurich et Nyon ? La guerre des nerfs entre la FIFA et l’UEFA se poursuit autour du projet, finalement abandonné, de transférer les droits commerciaux de la Coupe du monde à une société appelée FIFA Forward Enterprise (FFE).

Après avoir demandé à la justice américaine d’obtenir des témoignages et des documents confondants dans cette affaire, l’UEFA a vu la FIFA lui répondre avec quelques amabilités . L’UEFA soupçonne notamment le renard Gianni Infantino d’avoir travaillé discrètement sur ce projet avec un petit groupe de conseillers et d’investisseurs. Et ce, sans passer par les instances habituelles de la FIFA . Une opération qui aurait pu valoriser la FFE autour de 20 milliards de dollars…

AC pour SOFOOT.com