Ligue Europa : Lyon meilleur élève, Nice pas le pire

Les enseignements de la soirée, en Ligue Europa ? Lyon est toujours premier, et Nice a gagné. Tel est le bilan un peu chauvin de la septième journée de la phase de poule, qui a donc vu l’OL s’imposer contre les Young Boys Berne sur la plus courte des marges et les Aiglons laisser la dernière place du classement au Maccabi Tel-Aviv (à égalité avec Malmö et Utrecht) grâce à sa victoire devant Go Ahead Eagles.

🦁 L'OL est toujours leader de Ligue Europa avant la dernière journée de saison régulière ⬇️ Le LOSC est toujours dans le Top 24 mais devra confirmer face à Fribourg la semaine prochaine 👀#UEL pic.twitter.com/tKRPC27X7y…

FC pour SOFOOT.com