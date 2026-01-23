Tennis-Moutet éliminé par Alcaraz au 3e tour, plus aucun Français en lice à l'Open d'Australie

Open de France - Roland Garros
La France ne compte plus aucun représentant en lice à l'Open d'Australie, hommes et femmes confondus, après la défaite au troisième tour vendredi de Corentin Moutet face au numéro un mondial Carlos Alcaraz (6-2, 6-4, 6-1).
Pour la première fois depuis 2021, aucun Français ne jouera les huitièmes de finale du premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Ils étaient 18 (14 dans le tableau masculin, quatre dans celui féminin) sur la ligne de départ mais la numéro un française Loïs Boisson (36e joueuse mondiale) et le numéro quatre français Arthur Fils (42e mondial) manquaient à l'appel en raison de blessures.
Corentin Moutet, 37e à l'ATP, était opposé à Carlos Alcaraz pour la première fois de sa carrière mais n'a pas réussi à faire déjouer le sextuple vainqueur en Grand Chelem, qui disputait son 100e match en Majeur, malgré ses amortis et son jeu tout en variation.
L'Espagnol de 22 ans a rejoint les huitièmes de finale sans perdre un set depuis le début du tournoi. Il y affrontera l'Américain Tommy Paul, tête de série n°19.
L'autre tête de série tricolore avec Corentin Moutet, Arthur Rinderknech (tête de série n°24), avait été éliminé dès le premier tour face au Hongrois Fabian Marozsan (6-3, 6-4, 6-7 [2], 6-4).
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)
