 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tennis-Moutet éliminé par Alcaraz au 3e tour, plus aucun Français en lice à l'Open d'Australie
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 10:04

Open de France - Roland Garros

Open de France - Roland Garros

La France ne compte plus aucun représentant en lice à l'Open ‍d'Australie, hommes et femmes confondus, après la défaite au troisième tour vendredi de Corentin Moutet face au numéro ‌un mondial Carlos Alcaraz (6-2, 6-4, 6-1).

Pour la première fois depuis 2021, aucun Français ne jouera ​les huitièmes de finale du premier tournoi du ⁠Grand Chelem de la saison. Ils étaient 18 (14 dans le tableau masculin, quatre dans ⁠celui féminin) sur ‍la ligne de départ mais la numéro ⁠un française Loïs Boisson (36e joueuse mondiale) et le numéro quatre français Arthur Fils (42e mondial) manquaient à l'appel ​en raison de blessures.

Corentin Moutet, 37e à l'ATP, était opposé à Carlos Alcaraz pour la première fois ⁠de sa carrière mais n'a pas réussi ​à faire déjouer le sextuple vainqueur en ​Grand Chelem, qui ​disputait son 100e match en Majeur, malgré ses ​amortis et son jeu ⁠tout en variation.

L'Espagnol de 22 ans a rejoint les huitièmes de finale sans perdre un set depuis le début du tournoi. Il y affrontera l'Américain Tommy ‌Paul, tête de série n°19.

L'autre tête de série tricolore avec Corentin Moutet, Arthur Rinderknech (tête de série n°24), avait été éliminé dès le premier tour face au Hongrois Fabian Marozsan (6-3, 6-4, 6-7 [2], 6-4).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité ‌par Blandine Hénault)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank