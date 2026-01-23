Tennis-Moutet éliminé par Alcaraz au 3e tour, plus aucun Français en lice à l'Open d'Australie

La France ne compte plus aucun représentant en lice à l'Open ‍d'Australie, hommes et femmes confondus, après la défaite au troisième tour vendredi de Corentin Moutet face au numéro ‌un mondial Carlos Alcaraz (6-2, 6-4, 6-1).

Pour la première fois depuis 2021, aucun Français ne jouera ​les huitièmes de finale du premier tournoi du ⁠Grand Chelem de la saison. Ils étaient 18 (14 dans le tableau masculin, quatre dans ⁠celui féminin) sur ‍la ligne de départ mais la numéro ⁠un française Loïs Boisson (36e joueuse mondiale) et le numéro quatre français Arthur Fils (42e mondial) manquaient à l'appel ​en raison de blessures.

Corentin Moutet, 37e à l'ATP, était opposé à Carlos Alcaraz pour la première fois ⁠de sa carrière mais n'a pas réussi ​à faire déjouer le sextuple vainqueur en ​Grand Chelem, qui ​disputait son 100e match en Majeur, malgré ses ​amortis et son jeu ⁠tout en variation.

L'Espagnol de 22 ans a rejoint les huitièmes de finale sans perdre un set depuis le début du tournoi. Il y affrontera l'Américain Tommy ‌Paul, tête de série n°19.

L'autre tête de série tricolore avec Corentin Moutet, Arthur Rinderknech (tête de série n°24), avait été éliminé dès le premier tour face au Hongrois Fabian Marozsan (6-3, 6-4, 6-7 [2], 6-4).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité ‌par Blandine Hénault)