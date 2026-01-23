 Aller au contenu principal
Le roi du Maroc réagit aux événements survenus pendant la finale de la CAN
information fournie par So Foot 23/01/2026 à 10:00

Il a bien parlé. Après une finale historique et houleuse, on attendait encore une première réaction du roi du Maroc, Mohamed VI. Voilà qui est fait, via un communiqué officiel, où le souverain appelle à l’apaisement , dans un message qui tranche avec la haine et la violence qui règnent sur le sujet depuis une petite semaine. Soulignant un « succès historique, reconnu et salué de par le monde », ainsi que les retombées positives sur le pays, il est surtout revenu sur les évènements ayant eu lieu en fin de rencontre lors de la finale, lorsque le match s’est retrouvé plongé dans le chaos.

Un message d’apaisement

Félicitant d’abord l’équipe nationale pour sa huitième place au classement FIFA « un résultat remarquable », il s’est ensuite penché sur « l’épisode malheureux des dernières minutes du match de la finale au cours desquelles de fâcheux incidents et de très déplorables agissements se sont produits ». À contre courant d’un déluge de provocations, Mohamed VI appelle la fraternité : « Une fois la passion retombée, la fraternité interafricaine reprendra naturellement le dessus, car cette réussite marocaine est aussi une réussite africaine. »…

JF pour SOFOOT.com

