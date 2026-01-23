 Aller au contenu principal
Des incidents entre supporters gâchent la soirée à l'Allianz Riviera
information fournie par So Foot 23/01/2026 à 09:13

Des incidents entre supporters gâchent la soirée à l'Allianz Riviera

Des incidents entre supporters gâchent la soirée à l'Allianz Riviera

La soirée était presque parfaite. Si on met de côté le triste bilan européen des Aiglons, la rencontre qui a vu l’OGC Nice s’imposer en Ligue Europa contre les Néerlandais de Go Ahead Eagles en Ligue Europa (3-1) aurait pu être une belle fête de consolation. C’était sans compter sur les élans de violences de certains supporters azuréens.

Après l’ouverture du score de Charles Vanhoutte à la 10 e minute, une centaine de supporters niçois de la tribune Populaire Sud a tenté d’initier un mouvement de foule vers la tribune des visiteurs . Pour autant, le déroulement du match n’a pas été perturbé, même si de nombreuses tensions avec les stadiers ont été observées, selon les informations de Ouest-France .…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
