Ligue Europa : le classement à l'issue de la 3e journée
24/10/2025 à 00:02

Ligue Europa : le classement à l'issue de la 3e journée

Ligue Europa : le classement à l'issue de la 3e journée

Youpi, Nice n’est pas encore dernier.

Troisièmes, onzièmes et 33 èmes . Telles sont les positions des Lyonnais, Lillois et Niçois après leurs trois premiers matchs de Ligue Europa. L’OL est sur le podium en raison de ses trois victoires, série que seuls Midjylland et Braga ont également accomplie. Les Danois, victorieux du Maccabi Tel-Aviv ce soir(3-0), prennent la tête à la différence de buts. Sept équipes n’ont pas encore perdu.

UL pour SOFOOT.com

Sport
