information fournie par So Foot • 12/12/2024 à 21:15

Ligue Europa : la Roma déroule devant Braga, Manchester United peut remercier Højlund

C3 avec une bonne tenue de route.

La 6 e journée de Ligue Europa livrait une partie de son verdict ce jeudi en début de soirée. Avec une hiérarchie bien respectée. Alternant le bien et le médiocre depuis le début de saison, la Roma a ainsi joué les patronnes devant Braga (3-0) , grâce notamment à deux buts signés de ses défenseurs Saud Abdulhamid (47 e ) et Mario Hermoso (90 e +1). Même chose pour Manchester United à Plzeň, où, après avoir été mené pendant vingt minutes, Rasmus Højlund a remis tout le monde à l’endroit (62 e et 88 e ) pour une victoire importante (1-2) . Le carton de ce groupe de matchs est venu de Grèce, avec la gifle donnée par le PAOK à Ferencváros (5-0) .…

AB pour SOFOOT.com