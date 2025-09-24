Ligue Europa : Antony sauve le Betis, le Feyenoord et Fenerbahçe déjà battus
Les trois coups sont frappés !
La saison de Ligue Europa est officiellement ouverte et le premier choc a tenu ses promesses. Malgré une domination de Nottingham Forrest durant la majeure partie du match, le Real Betis a réussi à accrocher le point du nul grâce à l’inévitable Antony (2-2) . Avant ça, Igor Jesus avait répondu d’un doublé à l’ouverture du score de Cédric Bakambu. Si le scénario reste amer pour les Anglais ce point pris sur le terrain du récent finaliste de Ligue Conférence devrait compter.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
