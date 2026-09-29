Ligue des nations : Kevin De Bruyne insulte l’arbitre de la rencontre lors de Belgique-France

Ligue des nations : Kevin De Bruyne insulte l’arbitre de la rencontre lors de Belgique-France

Et hop, deux euros à mettre dans la tirelire des gros mots. Lors de la rencontre contre la France, Kevin De Bruyne a exprimé de manière virulente sa colère envers l’arbitre de la rencontre, le Slovène Rade Obrenović, mécontent de devoir sortir du terrain pendant une minute afin d’être soigné .

Le meneur et chouchou de la Belgique a été touché au visage après avoir reçu un ballon en pleine tête suite à un duel avec Maxence Lacroix à la demi-heure de jeu. Une nouvelle règle de la FIFA, instaurée lors de la Coupe du monde l’été dernier oblige désormais les joueurs qui doivent être soignés à quitter le terrain pendant une minute. …

MB pour SOFOOT.com