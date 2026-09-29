La raison improbable du retard de Belgique-France

Chaussettes gate . Si vous étiez super impatients de voir les débuts de Da Cunha et compagnie et que vous étiez pile à l’heure devant votre télé hier soir, vous avez peut-être été surpris de voir que le match a commencé un peu en retard . En effet, à 20h45, moment où l’arbitre devait siffler le coup d’envoi, les joueurs se trouvaient encore dans le tunnel pendant que le DJ du stade meublait avec du Sweet Caroline .

Alors, problème technique, retard d’horloge, arrivée tardive au stade ? Ou peut-être un joueur qui voulait finir de regarder « Un si grand soleil » ? Non, rien de tout ça. C’est à cause d’un problème de chaussettes que vous êtes partis vous coucher cinq minutes plus tard que prévu.…

LP pour SOFOOT.com