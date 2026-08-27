Ligue des champions : Lille a tiré les ogres Arsenal et le Bayern Munich

Ligue des champions : Lille a tiré les ogres Arsenal et le Bayern Munich

Une sacrée mission pour Ancelotti Junior. Pour sa première expérience sur un banc européen, Davide Ancelotti va découvrir la Ligue des champions avec le LOSC. Les Dogues ont été servis lors du tirage au sort de la saison régulière !

Le club nordiste a tiré deux très beaux morceaux dans le premier chapeau. Lille se déplacera à Londres pour affronter Arsenal et recevra le Bayern Munich à Pierre-Mauroy. Autres petits plaisirs : la réception du Betis et un voyage pour retrouver la Roma, où l’équipe de Bruno Genesio s’était imposée la dernière en Ligue Europa.…

CG pour SOFOOT.com