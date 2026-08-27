 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ligue des champions : Lille a tiré les ogres Arsenal et le Bayern Munich
information fournie par So Foot 27/08/2026 à 18:55
Ajouter Boursorama à vos sources

Ligue des champions : Lille a tiré les ogres Arsenal et le Bayern Munich

Ligue des champions : Lille a tiré les ogres Arsenal et le Bayern Munich

Une sacrée mission pour Ancelotti Junior. Pour sa première expérience sur un banc européen, Davide Ancelotti va découvrir la Ligue des champions avec le LOSC. Les Dogues ont été servis lors du tirage au sort de la saison régulière !

Le club nordiste a tiré deux très beaux morceaux dans le premier chapeau. Lille se déplacera à Londres pour affronter Arsenal et recevra le Bayern Munich à Pierre-Mauroy. Autres petits plaisirs : la réception du Betis et un voyage pour retrouver la Roma, où l’équipe de Bruno Genesio s’était imposée la dernière en Ligue Europa.…

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Barça, Manchester City, la Roma... Un gros programme pour le PSG !
    Le Barça, Manchester City, la Roma... Un gros programme pour le PSG !
    information fournie par So Foot 27.08.2026 18:39 

    Les choses sérieuses. Le Paris Saint-Germain, double tenant du titre, a découvert son programme pour la saison régulière de Ligue des champions ce jeudi soir. Le club de la capitale défiera notamment le Barça et Manchester City, les deux adversaires tirés par le ... Lire la suite

  • L'UEFA va porter plainte contre la FIFA
    L'UEFA va porter plainte contre la FIFA
    information fournie par So Foot 27.08.2026 17:49 

    Pour régler les contentieux entre deux grands méchants, rien de mieux que la justice ! L’UEFA compte porter plainte contre la FIFA après le projet de privatisation de la Coupe du monde . Selon The Times , L’instance européenne, par ses avocats, remet en cause le ... Lire la suite

  • La bonne excuse de Luis Enrique pour ne pas regarder le tirage
    La bonne excuse de Luis Enrique pour ne pas regarder le tirage
    information fournie par So Foot 27.08.2026 17:32 

    Mode Vuelta activé. Le Paris Saint-Germain connaîtra ses huit adversaires pour la phase de ligue de la Ligue des champions dans quelques minutes. Tous les supporters seront rivés devant leur écran pour assister au tirage au sort… mais pas Luis Enrique . Le coach ... Lire la suite

  • L'Arabie saoudite à la rescousse d'Infantino et de la FIFA
    L'Arabie saoudite à la rescousse d'Infantino et de la FIFA
    information fournie par So Foot 27.08.2026 17:28 

    Les bonnes attributions de la Coupe du monde font les bons amis. L’Arabie saoudite a affirmé soutenir la réélection de Gianni Infantino pour la présidence de la FIFA. Dans son communiqué, la Fédération saoudienne de football partage « être derrière le président ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank