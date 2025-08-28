Ligue des champions : les pires et meilleurs tirages pour le PSG, l’OM et Monaco

Plus de boules, mais l'IA et une phase de ligue à 36 équipes, comme la saison dernière. Avec trois représentants français pour nous faire rêver et nous régaler les mardi et mercredi. Un peu de fiction, avant la réalité ce jeudi : voici les pires et meilleurs tirages pour le PSG, l'OM et Monaco. Chauds ?

→ Le pire pour le PSG

Chelsea (extérieur), Real Madrid (domicile), Arsenal (extérieur), Atlético de Madrid (domicile), Naples (domicile), Bodø/Glimt (extérieur), Galatasaray (extérieur), Copenhague (domicile).

Des retrouvailles face à Chelsea après la rouste reçue au Mondial des clubs, un déplacement dans le froid norvégien à Bodø/Glimt, un voyage à Istanbul au cœur de la furie du RAMS Park et enfin un petit passage à Gare du Nord pour prendre l’Eurostar (Christophe Galtier va être content) direction l’Emirates d’Arsenal. Sur le papier, ces matchs à l’extérieur sont ô combien casse-gueule. Mais que dire des rencontres à la maison. Vivre le retour de Kylian Mbappé avec le Real Madrid au Parc des Princes, c’est très excitant. Sauf que cette fois, Xabi Alonso aura peut-être eu le temps de poser sa patte, comme ont déjà pu le faire Antonio Conte à Naples et Diego Simeone l’Atlético de Madrid, ce dernier connaissant même le plan pour faire un braquage à Paris. En guise de dessert, un petit Copenhague pour avoir le droit au moins à une rencontre qui ne ressemble pas à un gâteau empoisonné.…

