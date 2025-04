Ligue des champions : le triomphe des bonnes idées

Cette Ligue des champions version 2024-2025 offre un très joli dernier carré avec le PSG, Arsenal, l'Inter et le Barça. Des clubs riches et puissants, mais surtout des équipes, construites par des entraîneurs bâtisseurs, chacune dans leur registre. Une juste récompense et une logique rafraîchissante.

Le printemps est arrivé, le soleil a (enfin) pointé le bout de son nez un peu partout en France et, surtout, on connaît les demi-finalistes de la Ligue des champions version 2024-2025. Ce sera Arsenal, le PSG, l’Inter et le Barça. Des clubs puissants, riches et que l’on peut légitimement attendre à ce niveau. En gros, ce n’est pas l’Ajax 2019. Une fois que l’on a posé cette évidence, il reste ce qui s’est dessiné et décidé sur les terrains, une sorte de fraîcheur et une forme de récompense.

Dehors Manchester City et son équipe sur le déclin, dehors le Real Madrid et sa mystique irrationnelle. Dehors les totems figés, les clubs qui avancent en costard avec leur aura pour seule arme. Dehors ces équipes si lisses qu’on en oublierait presque qu’elles ont un entraîneur. Cette saison, le foot a gagné. Celui qui se pense, se bosse, se partage et se construit.…

Par Célien Vauthier pour SOFOOT.com