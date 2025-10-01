Nuno Mendes : « On croit toujours en nous »

Le TGV portugais.

Superbe passeur décisif sur la pelouse du FC Barcelone ce mercredi soir, Nuno Mendes s’est exprimé pour Canal+ après la rencontre, remportée par le PSG (1-2) : « C’était un bon match, un match serré. Nous, on croit toujours en nous. On a des joueurs blessés mais ceux qui ont joué aujourd’hui ont été top : Senny (Mayulu) ou Quentin (Ndjantou) , un jeune qui est entré et qui a été top. C’est de ça dont on a besoin, des joueurs qui viennent pour nous aider et pour faire ce qu’on a à faire. Aujourd’hui on a montré notre travail. Malgré les blessures, on a été à notre top niveau. » …

JB pour SOFOOT.com