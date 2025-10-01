Senny Mayulu : « On a gardé la tête froide »

Dix-neuf ans et déjà buteur en finale de C1 contre l’Inter, puis à Montjuïc face au Barça.

Titularisé et auteur du but de l’égalisation ce mercredi soir à Barcelone, Senny Mayulu a participé au succès parisien (1-2), et il s’est félicité de cette performance au micro de Canal+ : « On n’a pas lâché l’affaire . Malgré le fait qu’ils aient marqué le premier but, on a gardé la tête froide, on savait que si on travaillait bien et qu’on posait notre jeu, on allait réussir à remporter ce match et à revenir. C’est ce qu’on a fait et on est très contents. On est comme ça, on a réussi à avoir cette identité-là en tant qu’équipe. C’est un travail d’équipe, le coach apporte sa “graine” chaque jour. » …

JB pour SOFOOT.com