Villarreal accroche la Juve, De Bruyne et Højlund brillent, Arsenal et Dortmund l’emportent

Paris a conquis Barcelone (1-2), Monaco a pris un point à domicile contre Manchester City (2-2). Et dans les autres matchs de la soirée, alors ?

Kevin De Bruyne au service, Rasmus Højlund à la finition : face au Sporting, le schéma a fonctionné deux fois (36 e , 79 e ) et Naples a vaincu le Sporting (2-1) , qui était revenu à hauteur grâce à un penalty de l’ancien Marseillais Luis Suárez (62 e ).…

JB pour SOFOOT.com