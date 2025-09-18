information fournie par So Foot • 18/09/2025 à 23:00

Ligue des champions : Rashford et Barcelone domptent Newcastle

Newcastle 1-2 Barcelone

Buts : Rashford (58ᵉ, 67ᵉ) pour les Blaugranas // Gordon (90ᵉ) pour les Magpies

Le Golden Boy est de retour !…

TM pour SOFOOT.com