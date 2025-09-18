Francfort en tête, les clubs belges en force : le classement de la Ligue des champions

Le classement qui ne veut pas dire grand-chose, mais on vous le donne quand même.

La première journée de cette nouvelle saison de Ligue des champions, c’est bouclé. Après trois soirées riche en buts (67 en 18 rencontres) pour lancer cette phase de ligue, le premier leader s’appelle l’Eintracht Francfort, qui a corrigé Galatasaray ce jeudi soir .…

CG pour SOFOOT.com