Francfort foudroie Galatasaray
information fournie par So Foot 18/09/2025 à 23:27

Francfort 5-1 Galatasaray

Buts : Sanchez (CSC, 37ᵉ), Uzun (45ᵉ+2), Singo (CSC, 45ᵉ+5), Burkardt (66ᵉ), Knauff (75ᵉ) pour les Aigles // Akgun (8 e ) pour les Stambouliotes

Il ne fallait pas les énerver.…

TM pour SOFOOT.com

