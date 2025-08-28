Ligue des champions : attention aux yeux et aux espoirs déchus

Le programme est tombé pour le PSG, l’OM et Monaco : pas de doutes, les trois représentants français sont bien en Ligue des champions. Entre affiches, calendriers homogènes et traquenards, Paris, Marseille et l’ASM auront du boulot pour se faire une place dans les 24.

→ Le PSG continue sa tournée de rock star

Le Paris Saint-Germain est un habitué des tirages difficiles, cette saison ne sera pas l’exception qui confirme la règle. Après une campagne 2024-2025 victorieuse au bout d’un parcours plus que relevé, le PSG devra une nouvelle fois livrer un bataille âpre pour réaliser le back-to-back . Les Parisiens auraient pu espérer de Zlatan Ibrahimović un peu de clémence, que nenni. Accompagné de Kaká, l’ancien enfant terrible du Parc des Princes a sorti la première boule au nom du Bayern Munich, tandis que le Ballon d’or 2007, en appuyant sur le fameux bouton, a condamné le PSG à connaître l’adversaire de son premier choc européen cette saison, avec un air de déjà-vu.

Les Parisiens affronteront également le Barça et se rendront en Catalogne pour un duel au sommet entre les deux favoris au Ballon d’or que sont Ousmane Dembélé et Lamine Yamal (même si la rencontre a des chances de se jouer après les résultats). Si l’Atalanta et Leverkusen ne devraient pas être en mesure d’inquiéter Luis Enrique et ses protégés, les Parisiens ont hérité de Tottenham, Newcastle et l’Athletic Club, le vainqueur de la dernière Ligue Europa et les deux épouvantails du chapeau 4. Les champions d’Europe se rendront également au stade José Alvalade, théâtre de la dernière finale de la Ligue des champions féminine, pour se frotter au Sporting. Pas sûr que le PSG soit vu comme un bon tirage par ses huit concurrents : en gros, il y a un statut à assumer.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com